12x+18*19=44 и 9у+9у=18 14х-10у=20 20-50у*10=30 5х-10-19х=20 20х+20х=40 это все уравнение помогите с ними пж
Математика
12x+18*19=44 и 9у+9у=18 14х-10у=20 20-50у*10=30 5х-10-19х=20 20х+20х=40 это все уравнение помогите с ними пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12x+342=44 12x=44-342 12x=-298 x= -298/12 x= -24 10/12 x= -24 5/6 9y+9y=18 18y=18 y=18/18 y=1 14x-10x=20 4x=20 x=5 20-50y*10=30 20-500y=30 -500y=30-20 -500y=-10 y=-10/(-500) y=0.02 5x-10-19x=20 5x-19x=20+10 -14x=30 x=30/(-14x) x= -2 2/14 x=-2 1/7 20x+20x=40 40x=40 x=1
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