12x+18*19=44 и 9у+9у=18 14х-10у=20 20-50у*10=30 5х-10-19х=20 20х+20х=40 это все уравнение помогите с ними пж

Математика

12x+18*19=44 и 9у+9у=18 14х-10у=20 20-50у*10=30 5х-10-19х=20 20х+20х=40 это все уравнение помогите с ними пж

Автор: Гость