Найдите чне является характеристикой каждого человека формируется под воздействием социальной среды может оказывать большое влияние на общество является врожденным биологическим качеством проявляется в обществе ерты отличи...
Обществознание
Найдите чне является характеристикой каждого человека формируется под воздействием социальной среды может оказывать большое влияние на общество является врожденным биологическим качеством проявляется в обществе ерты отличия одаренного человека и великой личности:
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