№ 14 помогите! с 5 вопроса
Русский язык
№ 14 помогите! с 5 вопроса
Ответ(ы):
Гость:
Перед зданием новой библиотеки МГУ на Воробьёвых горах, которое построено совсем недавно, находится памятник И.И. Шувалову, который...и т. д. по тексту. Многие драгоценные камни, которые создали учёные в лабораториях, не отличаются... и т. д. Информация, которая получена в космосе,... и т. д. Теория о строении Солнечной системы, которая создана Коперником,... и т. д.
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