15×(54:3-84:7)=?ответ действиями
Математика
15×(54:3-84:7)=?ответ действиями
Ответ(ы):
Гость:
1)54/3=18 2)84/7=12 3)18-12=6 4)15*6=90
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