15 г мела скормили 5 курам за день . сколько составит дневная норма мела для 27 кур?

Математика
15 г мела скормили 5 курам за день . сколько составит дневная норма мела для 27 кур?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/5=3 1 куре за день 27*3=81
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