Мухоловка фонетический разбор помогите пожалуйста.
Русский язык
Мухоловка фонетический разбор помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М-[м]- согласный, звонкий, твёрдый у-[у]- гласный, безударный х-[х]- согласный, глухой, твёрдый о-[о]- гласный, безударный л-[л]- согласный, звонкий, безударный о-[о]- гласный, ударный в-[в]- согласный, звонкий, твёрдый к-[к]- согласный, глухой, твёрдый а-[а]- гласный, безударный
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