Два подъезда навстречу друг другу .Скорость первого 74 км/ч , скорость второго 82км/ч.Каково расстояние между станциями, если встретились поезда через два часа ?

Математика

Два подъезда навстречу друг другу .Скорость первого 74 км/ч , скорость второго 82км/ч.Каково расстояние между станциями, если встретились поезда через два часа ?

Автор: Гость