Два подъезда навстречу друг другу .Скорость первого 74 км/ч , скорость второго 82км/ч.Каково расстояние между станциями, если встретились поезда через два часа ?

Математика
Два подъезда навстречу друг другу .Скорость первого 74 км/ч , скорость второго 82км/ч.Каково расстояние между станциями, если встретились поезда через два часа ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
82+74=156 км/ч общая скорость 156*2=312 км Ответ 312 км между станциями
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