Морфологический разбор слов на казахском языке көремін,беремін,барамын ,айтпаймын.

Гость: Гость:

Көр-етістік, болымды, дара; е - көсемше жұрнағы, мін-жіктік жалғауының І жағы. бер-етістік, болымды, дара; е - көсемше жұрнағы, мін-жіктік жалғауының І жағы. бар-етістік, болымды, дара; а - көсемше жұрнағы, мын-жіктік жалғауының І жағы. айт-етістік, болымды, дара;па-болымсыз етістіктің жұрнағы; й - көсемше жұрнағы, мын-жіктік жалғауының І жағы.