Морфологический разбор слов на казахском языке көремін,беремін,барамын ,айтпаймын.
Қазақ тiлi
Морфологический разбор слов на казахском языке көремін,беремін,барамын ,айтпаймын.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Көр-етістік, болымды, дара; е - көсемше жұрнағы, мін-жіктік жалғауының І жағы. бер-етістік, болымды, дара; е - көсемше жұрнағы, мін-жіктік жалғауының І жағы. бар-етістік, болымды, дара; а - көсемше жұрнағы, мын-жіктік жалғауының І жағы. айт-етістік, болымды, дара;па-болымсыз етістіктің жұрнағы; й - көсемше жұрнағы, мын-жіктік жалғауының І жағы.
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