Первые 3/4 времени своего движения поезд шел со скоростью 80 км/ч, остальное время со скоростью 40 км/ч. какова средняя скорость движения поезда на всем пути?

Физика
Первые 3/4 времени своего движения поезд шел со скоростью 80 км/ч, остальное время со скоростью 40 км/ч. какова средняя скорость движения поезда на всем пути?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vср=v1+v2/кол-во скоростей=80+40/2=60км/ч
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