Первые 3/4 времени своего движения поезд шел со скоростью 80 км/ч, остальное время со скоростью 40 км/ч. какова средняя скорость движения поезда на всем пути?

Физика

Первые 3/4 времени своего движения поезд шел со скоростью 80 км/ч, остальное время со скоростью 40 км/ч. какова средняя скорость движения поезда на всем пути?

Автор: Гость