В течение какого времени пассажир, сидящий у окна поезда, идущего со скоростью 54 к??/ч, будет видеть встречный поезд, идущий со скоростью 36 км/ч, если его длина равна 150 м? [6 c]
Физика
В течение какого времени пассажир, сидящий у окна поезда, идущего со скоростью 54 к??/ч, будет видеть встречный поезд, идущий со скоростью 36 км/ч, если его длина равна 150 м? [6 c]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость пассажира относительно встречного поезда: v(отн) = v1 + v2 = 54 + 36 = 90 км/ч или 90/3.6 = 25 м/c если они оба движутся равномерно, то t = S/v(отн) = 150/25 = 6 c
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