В течение какого времени пассажир, сидящий у окна поезда, идущего со скоростью 54 к??/ч, будет видеть встречный поезд, идущий со скоростью 36 км/ч, если его длина равна 150 м? [6 c]

Физика

В течение какого времени пассажир, сидящий у окна поезда, идущего со скоростью 54 к??/ч, будет видеть встречный поезд, идущий со скоростью 36 км/ч, если его длина равна 150 м? [6 c]

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