Мини сочинение про что я могу сделать для своей земли

Литература
Мини сочинение про что я могу сделать для своей земли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беречь экологию. (Не мусорить)
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