Стоимость 5 одинаковых яблок и 3 одинаковых груш такая же, как стоимость 4 таких яблок и 4 таких груш. Что дороже : яблоко или груша?
Математика
Стоимость 5 одинаковых яблок и 3 одинаковых груш такая же, как стоимость 4 таких яблок и 4 таких груш. Что дороже : яблоко или груша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они ровны так как если у 5 яблок стоимость ровна 3 груш тогда 1 ябл =3 а 3 груш = 5 5 умножить на 3 = 15 3 умножить на 5 = 15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 1 кг костей можно получить 160 г сухого клея сколько килограммов клея можно получить из 1 т костей?