Стоимость 5 одинаковых яблок и 3 одинаковых груш такая же, как стоимость 4 таких яблок и 4 таких груш. Что дороже : яблоко или груша?

Математика
Стоимость 5 одинаковых яблок и 3 одинаковых груш такая же, как стоимость 4 таких яблок и 4 таких груш. Что дороже : яблоко или груша?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они ровны так как если у 5 яблок стоимость ровна 3 груш  тогда 1 ябл =3 а 3 груш = 5  5 умножить на 3 = 15  3 умножить на 5 = 15 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Разность а и 900 увеличь в 100 раз а=1000
Ответить
Математика
Из 1 кг костей можно получить 160 г сухого клея сколько килограммов клея можно получить из 1 т костей?
Ответить
Русский язык
Мухоловка фонетический разбор помогите пожалуйста.
Ответить
Музыка
Построить Б6 с разрешением в ре бемоль мажоре
Ответить
Физика
Рабочая тетрадь по физике 7 класс (хижняков , синявин). Стр 28 номер 13 и стр 31 номер 10. Помогите плиз срочно!!!!!
Ответить