15-летний Антон систематически подкарауливал учеников начальной школы и отбирал у них деньги и понравившиеся ему вещи. как следует квалифицировать действия Антона на основании Уголовного кодекса РФ? может ли он быть привлечен к...
География
15-летний Антон систематически подкарауливал учеников начальной школы и отбирал у них деньги и понравившиеся ему вещи. как следует квалифицировать действия Антона на основании Уголовного кодекса РФ? может ли он быть привлечен к ответственности? свой ответ поясни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хулиганство и мелкий разбой Да,но только в виде штрафа Потерпевший не хотел ДОБРОВОЛЬНО отдавать деньги,ведь его заставили
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