15-летний Антон систематически подкарауливал учеников начальной школы и отбирал у них деньги и понравившиеся ему вещи. как следует квалифицировать действия Антона на основании Уголовного кодекса РФ? может ли он быть привлечен к...

География

15-летний Антон систематически подкарауливал учеников начальной школы и отбирал у них деньги и понравившиеся ему вещи. как следует квалифицировать действия Антона на основании Уголовного кодекса РФ? может ли он быть привлечен к ответственности? свой ответ поясни

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