15. Масса сложного эфира, полученного при взаимодействии 6 г уксусной кислоты с 4 г метанола, равна: 16. Масса сложного эфира, полученного при взаимодействии 4.6 г этанола с 5 г муравьиной кислоты, равна: ...
Химия
15. Масса сложного эфира, полученного при взаимодействии 6 г уксусной кислоты с 4 г метанола, равна: 16. Масса сложного эфира, полученного при взаимодействии 4.6 г этанола с 5 г муравьиной кислоты, равна:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3OH+CH3COOH=H2O+CH3COOCH3 n CH3COOH=6/60=0.1 моль n CH3OH=4/32=0.125 моль n CH3COOCH3=0.1 моль m CH3COOCH3=0.1*62=6.2 г С2H5OH+CHOOH=CHOOC2H5+H2O n C2H5OH=4.6/46=0.1 моль n CHOOH=5/46=0.108 моль n CHOOC2H5=0.1*74=7.4 г
Гость:
1)CH3OH+CH3COOH=CH3CH3COO+H2O n(CH3COOH)=6/60=0.1моль n(CH3OH)=4/32=0.125моль n(CH3CH3COO)=n(CH3COOH)=0.1моль m(CH3CH3COO)=0.1*74=7.4г 2)CH2O2+C2H5OH=CH3CH3COO+H2O n(C2H5OH)=4.6/46=0.1моль n(СH2O2)=5/46=0.11 моль n(CH3CH3COO)=n(C2H5OH)=0.1моль m(CH3CH3COO)=0.1*74=7.4 г
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