15. Масса сложного эфира, полученного при взаимодействии 6 г уксусной кислоты с 4 г метанола, равна: 16. Масса сложного эфира, полученного при взаимодействии 4.6 г этанола с 5 г муравьиной кислоты, равна: ...

Химия

15. Масса сложного эфира, полученного при взаимодействии 6 г уксусной кислоты с 4 г метанола, равна: 16. Масса сложного эфира, полученного при взаимодействии 4.6 г этанола с 5 г муравьиной кислоты, равна:

Автор: Гость