16=-2x^3 алгебра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
16=-2x^3 алгебра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему ответ будет x=8.
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