Подчеркни слова, в которых количество звуков и букв совпадает: поющие, прелестное, звездный, вернешься, причудливые, веять, юркий, поздно, июльский

Русский язык

Подчеркни слова, в которых количество звуков и букв совпадает: поющие, прелестное, звездный, вернешься, причудливые, веять, юркий, поздно, июльский

Автор: Гость