Подчеркни слова, в которых количество звуков и букв совпадает: поющие, прелестное, звездный, вернешься, причудливые, веять, юркий, поздно, июльский

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Подчеркни слова, в которых количество звуков и букв совпадает: поющие, прелестное, звездный, вернешься, причудливые, веять, юркий, поздно, июльский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причудливые Июльский
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