Какова роль ядра и цитоплазмы клетки ?

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1) защищает содержимое клетки от неблагоприятных условий2) придает клетке форму3) осуществляет связь между ядром и органоидами4) обеспечивает поступление в клетку веществ из окружающей средыА12. Клевер, горох и другие бобовые считают хорошим предшественником для посева любого культурного растения, так как они1) обогащают почву азотом2) оставляют после себя мало сорняков3) способствуют накоплению в почве калия4) являются накопителями влаги в почвеА13. Коралловые рифы образуются в результате жизнедеятельности1) кишечнополостных2) двустворчатых моллюсков3) морских членистоногих4) многощетинковых червейА14. Щука отличается от ланцетника наличием1) жаберных щелей2) нервной трубки3) сквозного кишечника4) позвоночникаА15. Кровь отдает кислород клеткам тела в1) легочных артериях2) венах печени и почек3) капиллярах малого круга кровообращения4) капиллярах большого круга кровообращенияА16. Какие из названных мышц сокращаются медленнее?1) предплечья2) голени3) стенок желудка4) стопыА17. Строительным материалом и источником энергии для организма служат1) минеральные вещества2) углеводы и жиры3) витамины4) ферментыА18. Химическая связь между клетками , тканями и органами в организме человека осуществляется с помощью1) ферментов2) гормонов3) пигментов4) фитонцидовА19. Увеличение жизненной емкости легких у гребцов и пловцов происходит благодаря тренировке мышц1) спины2) межреберных3) трахеи4) бронховА20. При переломах позвоночника пострадавшего необходимо уложить на1) живот2) спину3) левый бок4) правый бокА21. Факторы, недостаток или избыток которых снижает способность особей к размножению, называют1) антропогенными2) ограничивающими3) абиотическими4) биотическими