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168 - (48+3х)=98 полностью ответ
Математика
168 - (48+3х)=98 полностью ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
168-48+3х=98 120+3х=98 3х=120-98 3х=22 х=7.(3)
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