Помогите плиз срочно !!! по сольфеджио задания : б 3\5 , м 3\5 , М2 ,Б2 , М3 , Б3 . от всех чёрных клавиш . заранее спасибо !

Музыка
Помогите плиз срочно !!! по сольфеджио задания : б 3\5 , м 3\5 , М2 ,Б2 , М3 , Б3 . от всех чёрных клавиш . заранее спасибо !
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ре фа#ля до#ми соль соль#ля# ми бемоль ре бимоль до# ми ре бимоль фа
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