Помогите плиз срочно !!! по сольфеджио задания : б 3\5 , м 3\5 , М2 ,Б2 , М3 , Б3 . от всех чёрных клавиш . заранее спасибо !

Музыка

Помогите плиз срочно !!! по сольфеджио задания : б 3\5 , м 3\5 , М2 ,Б2 , М3 , Б3 . от всех чёрных клавиш . заранее спасибо !

Автор: Гость