45:(4m-m)=3 (12 m-5m)×4=252 (16m+5m):18=351
Математика
45:(4m-m)=3 (12 m-5m)×4=252 (16m+5m):18=351
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Гость:
Еще не приходил. Это мятаматика или что?
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