16 3/13-6 8/14 решите пожалуста очень надо
Математика
16 3/13-6 8/14 решите пожалуста очень надо
Ответ(ы):
Гость:
163 - 68 = 16 - 6 + 3 - 8 = 10 + 3 - 8 = 10 + 3 - 4·2 = 10 + 3 - 4 = 131413141314137·2137 = 10 + 3·7 - 4·13 = 10 + 21 - 52 = 10 + 21 - 52 = 10 + -31 = 10·91 - 31 = 13·77·13919191919191 = 10·91 - 31 = 910 - 31 = 879 = 60 + 9·91 = 960 919191919191
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