Помогите составить предложения со словами: в высь и в дали

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Помогите составить предложения со словами: в высь и в дали
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