-16 3/2+(-8,75)+(-12 5/12)
Математика
-16 3/2+(-8,75)+(-12 5/12)
Ответ(ы) на вопрос:
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-24-8 4/12 - 12 5/12= -24-20,75=3,25
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