В половодье речка разлилась и затопило лощину. Полный синтаксический разбор.

Русский язык
В половодье речка разлилась и затопило лощину. Полный синтаксический разбор.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествование,невосклицательное,сложное. 1-ая грам.основа - речка разлилась,2-ая - затопило-сказуемое,подлежащего нет. А как дальше- не помню. Изинити
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