Найдите массу осадка,выпавшего при добавлении 180 г 10 % раствора гидроксида бария к 80 г 20% раствора сульфата меди2

Химия

Найдите массу осадка,выпавшего при добавлении 180 г 10 % раствора гидроксида бария к 80 г 20% раствора сульфата меди2

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