Найдите массу осадка,выпавшего при добавлении 180 г 10 % раствора гидроксида бария к 80 г 20% раствора сульфата меди2
Химия
Найдите массу осадка,выпавшего при добавлении 180 г 10 % раствора гидроксида бария к 80 г 20% раствора сульфата меди2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(Ba(OH)2)(р-р) = 180г ω(Ba(OH)2) = 10% m(CuSO4)(р-р) = 80г ω(СuSO4)= 20% Найти: m(осадок) - ? Решение Ba(OH)2 + CuSO4 = BaSO4↓ + Cu(OH)2 ↓ m(Ba(OH)2) = ω*m(р-ра) = 0,1 * 180г = 18г m(CuSO4) = ω*m(p-pa) = 0,2 * 80г = 16г n(Ba(OH)2) = m/M = 18г/171 г/моль = 0,1 моль n(CuSO4) = m/M = 16г/160 г/моль = 0,1 моль По уравнению реакции: n(Ba(OH)2)=n(CuSO4) = n(BaSO4) = n(Cu(OH)2) = 0,1 моль m(BaSO4) = n*M = 0,1моль*233 г/моль= 23,3 г m(Cu(OH)2) = n*M = 0,1 моль * 98 г/моль = 9,8 г Общая масса осадка: m(осадок) = 23,3 + 9,8 = 33,1 г
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