В пяти люстрах по 12 лампочек, а в шестой 11 лампочек. Сколько лампочек во всех люстр??х? Краткое записи. Пожалуйста. 2. С трех грядок собрали 63 кг моркови. С первой - 23 кг, со второй на 8 кг меньше, чем с первой, а остальну...
Математика
В пяти люстрах по 12 лампочек, а в шестой 11 лампочек. Сколько лампочек во всех люстр??х? Краткое записи. Пожалуйста. 2. С трех грядок собрали 63 кг моркови. С первой - 23 кг, со второй на 8 кг меньше, чем с первой, а остальную морковь собрали с третьей грядки. Сколько килограммов моркови собрали с третьей грядки? Краткое записи пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Во все люстрах 71; 2) со второй собрали 15 кг ,с третей 25 кг,
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