В пяти люстрах по 12 лампочек, а в шестой 11 лампочек. Сколько лампочек во всех люстр??х? Краткое записи. Пожалуйста. 2. С трех грядок собрали 63 кг моркови. С первой - 23 кг, со второй на 8 кг меньше, чем с первой, а остальну...

Математика

В пяти люстрах по 12 лампочек, а в шестой 11 лампочек. Сколько лампочек во всех люстр??х? Краткое записи. Пожалуйста. 2. С трех грядок собрали 63 кг моркови. С первой - 23 кг, со второй на 8 кг меньше, чем с первой, а остальную морковь собрали с третьей грядки. Сколько килограммов моркови собрали с третьей грядки? Краткое записи пожалуйста.

Автор: Гость