Как решить эту задачу в автобусе помещяется 21 человек.сколько нужно автобусов чтобы перевести 217 человек
Математика
Как решить эту задачу в автобусе помещяется 21 человек.сколько нужно автобусов чтобы перевести 217 человек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
217:21=твой ответ и Ответ: (твой ответ) нужно автобусов чтобы перевести 217 человек
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