Как решить эту задачу в автобусе помещяется 21 человек.сколько нужно автобусов чтобы перевести 217 человек

Математика

Как решить эту задачу в автобусе помещяется 21 человек.сколько нужно автобусов чтобы перевести 217 человек

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