1648 г каКие территориальные изменения?заранее спасибо)!

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Значение Вестфальского мира для Германии Тридцатилетняя война окончилась Вестфальским миром в 1648 г. Религиозный вопрос был на нем решен в пользу равноправности с католиками и лютеранами также и кальвинистов, и правило «cujus regio, ejus religio» было отменено. Для секуляризованных духовных княжеств был принят 1624 г. (средний между 1618 и 1630 гг.), как срок, до которого все совершившиеся секуляризации были признаны. В политическом отношении были произведены кое-какие территориальные изменения внутри Германии, но самое главное – князья и вольные города были признаны совершенно самостоятельными, т. е. могли заключать союзы даже с иностранными государствами (но только не против императора и империи). Императорская власть сделалась пустым титулом, имперский сейм превратился (в 1667 г.) в постоянное собрание «послов» и разделился на три коллегии (курфюршескую, княжескую и городскую), а по вероисповедным вопросам на два «корпуса» – католический и евангелический. Наиболее крупные князья были сделаны неподсудными имперскому суду (рейхскаммергерихту). Всех княжеств, на которые распалась Германия, было более трехсот, кроме полусотни имперских городов. Привыкши во время войны без согласия земских чинов налагать подати и собирать войска, князья поступали так и впоследствии. Поэтому ландтаги, ограничивавшие их власть, пришли в упадок. Во второй половине XVII в. у князей явилось желание во всем подражать французскому королю Людовику XІV, и они страшно разоряли своих подданных налогами, которые тратили на постройку дворцов, на покупку дорогих вещей и на роскошный образ жизни. Тридцатилетняя война, таким образом, лишь завершила процесс усиления княжеской власти, начавшийся еще до реформации, а порядок вещей, созданный в Германии войною и Вестфальским миром, сохранялся без всякого изменения до времен Французской революции. Только в Пруссии и Австрии, да и то главным образом лишь с середины XVIII в., сделались заметными новые веяния жизни.