Чему равен пойденный путь при совершении телом одного полного оборота
Физика
Чему равен пойденный путь при совершении телом одного полного оборота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПУТЬ равен длине окружности 2*пи*r, а ПЕРЕМЕЩЕНИЕ равно 0
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