Известие о том что челоаек живёт на 5 этаже , принесло слушателю 4 бита информации? ??колько этажей в доме собеседника

Информатика

Известие о том что челоаек живёт на 5 этаже , принесло слушателю 4 бита информации? ??колько этажей в доме собеседника

Автор: Гость