Известие о том что челоаек живёт на 5 этаже , принесло слушателю 4 бита информации? ??колько этажей в доме собеседника
Информатика
Известие о том что челоаек живёт на 5 этаже , принесло слушателю 4 бита информации? ??колько этажей в доме собеседника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обозначим полученное количество информации i=4 битапосчитаем общее количество равновероятностных событий по формуле N=2^i Подставим сюда значение iN=2^4, N=16 это и есть ответ
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