Составить предложение со словом украина
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Составить предложение со словом украина
Ответ(ы) на вопрос:
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Украина выступила за продолжение переговоров с Россией по закупкам газа. В Украине без света остались почти 300 сел.
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