Составить предложение со словом украина

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Украина выступила за продолжение переговоров с Россией по закупкам газа. В Украине без света остались почти 300 сел.
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