Как быстро выучить басню?
Литература
Как быстро выучить басню?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учи первые две строчки. Лучше всего, если ты говоришь их вслух. Затем, учишь следующие две. Повторяешь их 5-6 раз. А после соединяешь эту пару, и у тебя получается четверостишье. Повторение такой схемы - минута-две. Работает на любую память.
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