Как быстро выучить басню?

Гость: Гость:

Учи первые две строчки. Лучше всего, если ты говоришь их вслух. Затем, учишь следующие две. Повторяешь их 5-6 раз. А после соединяешь эту пару, и у тебя получается четверостишье. Повторение такой схемы - минута-две. Работает на любую память.