1667 году Смоленск вернул состав России По условию

История
1667 году Смоленск вернул состав России По условию
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Андрусовского перемирия.
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