17,892 +(a-b)при a =15,108 ;b=4 помогите пожалуйста завтра в школу .

Математика
17,892 +(a-b)при a =15,108 ;b=4 помогите пожалуйста завтра в школу .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
17,892+(15,108-4)= 17,892+ 11,108=29
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пять примеров по обособлению запятых СРОЧНО!
Ответить
Информатика
Даю 99 баллов!После преобразования растрового 256-цветного графического файла в черно-белый формат (2 цвета) его размер уменьшился на 7 Кбайт. Како...
Ответить
Математика
Решите уравнения 2 2/9*x=1 1/2
Ответить
Математика
Со станции вышел товарный поезд со скоростью 50 км/ч. через 3 ч с той же станции всле?? за ним вышел электропоезд со скоростью 80 км/ч. через сколь...
Ответить
Математика
Имеются чашечные весы и гиря 100г. Взвешивая только три раза, как можно разложить крупу массой 3 кг 500 г в два пакета массой 1 кг и 2кг 500г ?
Ответить