17,892 +(a-b)при a =15,108 ;b=4 помогите пожалуйста завтра в школу .
Математика
17,892 +(a-b)при a =15,108 ;b=4 помогите пожалуйста завтра в школу .
Ответ(ы):
Гость:
17,892+(15,108-4)= 17,892+ 11,108=29
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