Даю 99 баллов!После преобразования растрового 256-цветного графического файла в черно-белый формат (2 цвета) его размер уменьшился на 7 Кбайт. Каков был размер исходного файла в Кбайтах? Подробное решение

Гость: Гость:

256 = 2^8 - 8 бит на пиксель. Соответственно, 2 = 2^1 - 1 бит. То есть при преобразовании размер должен был уменьшится в 8 раз. x / 8 = x - 7 (x - исходный размер в Кбайтах) x = 8x - 56 7x = 56 x = 8 Ответ: 8Кб