Пять примеров по обособлению запятых СРОЧНО!
Русский язык
Пять примеров по обособлению запятых СРОЧНО!
Ответ(ы):
Гость:
1) запятыми обособляется обращение 2) запятыми обособляется приложение 3) запятыми обособляются вводные слова 4)обстоятельства, выраженные деепричастиями 5) обстоятельства, выраженные наречиями
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