174 упражнение. Последнее предложение помогите пожалуйста!!!!
Русский язык
174 упражнение. Последнее предложение помогите пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прослывешь (2 лицо, ед.ч.) лгунишкой, и люди не будут (3 лицо, мн.ч.) верить даже правдивым словам.
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