/\/179 помогите пожалуйста !! 3 класс.
Русский язык
/\/179 помогите пожалуйста !! 3 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
однокоренные: ящерица(ящер - корень, иц - суффикс, а, окончание), ящерята(ящер - корень, ят - суффикс, а - окончание), ящерка( ящер - корень, к - суффикс, а - окончание) одна форма: ящерица, ящерицей ящер - корень, иц - суффикс, ей - окончание), ящерицу ящер - корень, иц - суффикс, у - окончание).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В этом доме живут не люди а книги здесь библиотека в ней много интересных книг ско??ько в записи предложений
Русский язык
В этом доме живут не люди а книги здесь библиотека в ней много интересных книг ско??ько в записи предложений
История