/\/179 помогите пожалуйста !! 3 класс.

Гость: Гость:

однокоренные: ящерица(ящер - корень, иц - суффикс, а, окончание), ящерята(ящер - корень, ят - суффикс, а - окончание), ящерка( ящер - корень, к - суффикс, а - окончание) одна форма: ящерица, ящерицей ящер - корень, иц - суффикс, ей - окончание), ящерицу ящер - корень, иц - суффикс, у - окончание).