/\/179 помогите пожалуйста !! 3 класс.

Русский язык
/\/179 помогите пожалуйста !! 3 класс.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 однокоренные: ящерица(ящер - корень, иц - суффикс, а, окончание), ящерята(ящер - корень, ят - суффикс, а - окончание), ящерка( ящер - корень, к - суффикс, а - окончание)  одна форма: ящерица, ящерицей ящер - корень, иц - суффикс, ей - окончание), ящерицу ящер - корень, иц - суффикс, у - окончание).
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