В этом доме живут не люди а книги здесь библиотека в ней много интересных книг ско??ько в записи предложений
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В этом доме живут не люди а книги здесь библиотека в ней много интересных книг ско??ько в записи предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 в этом доме живут не люди, а книги. здесь библиотека.в ней много интересных книг. вроде так)
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В этом доме живут не люди а книги здесь библиотека в ней много интересных книг ско??ько в записи предложений
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