Какова особенность развёрнутого угла
Физика
Какова особенность развёрнутого угла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это единственный из существующих углов стороны которого составляют прямую.
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