Какова особенность развёрнутого угла

Физика
Какова особенность развёрнутого угла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это единственный из существующих углов стороны которого составляют прямую.
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