"Двойная истина",это-..
История
"Двойная истина",это-..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двойная истина-это термин, служащий для обозначения возникшего в средние века учения об одновременной истинности или взаимной независимости ряда положений философии и богословия, которые вступают в видимое противоречие друг с другом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Обществознание
Какой тип общества не выделяется в общественных науках? а) индустриальный б) до??ндустриальный в) постиндустриальный г) внеиндустриальный
Русский язык