"Двойная истина",это-..

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"Двойная истина",это-..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двойная истина-это термин, служащий для обозначения возникшего в средние века учения об одновременной  истинности или взаимной независимости ряда положений философии и богословия, которые вступают в видимое противоречие друг с другом.
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