Составь текст на тему лето не с интернета 6-7 предложений 4 класс

Гость: Гость:

С началом лета в город приходит новая жизнь. Идя по улице и вдыхая запах утренней росы, понимаешь, что жизнь прекрасна. Насекомые, пробудившись от зимней спячки, наверстывают упущенное и запасаются провизией, которой сейчас так много.