Составь текст на тему лето не с интернета 6-7 предложений 4 класс
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Составь текст на тему лето не с интернета 6-7 предложений 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С началом лета в город приходит новая жизнь. Идя по улице и вдыхая запах утренней росы, понимаешь, что жизнь прекрасна. Насекомые, пробудившись от зимней спячки, наверстывают упущенное и запасаются провизией, которой сейчас так много.
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