√18-√32+√72 √72+√50-√162 √200-√8-√50 √128+√18-√98 Помогите !
Алгебра
√18-√32+√72 √72+√50-√162 √200-√8-√50 √128+√18-√98 Помогите !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Принцип решения такой √(2*9)-√(2*16)+√(2*36)=√(2*3²)-√(2*4²)+√(2*6²)=3√2-4√2+6√2=5√2 6√2+5√2-9√2=2√2 10√2-2√2-5√2=3√2 8√2+3√2-7√2=4√2
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