18 ю.ш 26 градусов,27 градусов с.ш 10 градусов с.з.д ,49 с.ш 2 градуса в.д что там находится

География
18 ю.ш 26 градусов,27 градусов с.ш 10 градусов с.з.д ,49 с.ш 2 градуса в.д что там находится
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Гость:
1 водопад Виктория на реке замбези
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