18 решите пожалуйста (если что 314159+291828=585787

Алгебра
18 решите пожалуйста (если что 314159+291828=585787
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он поменял карточки местами сначало выражение было 314159+291828 После изменения карточек местами получилось так: 291828+314159
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