19 19 19 19 19 19 19 сроччноооо

Химия
19 19 19 19 19 19 19 сроччноооо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,6-А,2-Г,3-С,4-Б 5-Е
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Нəруыздың тұрақты бөлігі -?
Ответить
Физика
Число пратонов и электронов и нейтронов в неоне
Ответить
Алгебра
Найдите область определения функции у=х2-15х+56
Ответить
Другие предметы
Какие тела есть по человеку и миру ?
Ответить
Математика
Сколько будет ???7+5-6=
Ответить