Выполните возведение в степень (-0,8) в 3 степени
Алгебра
Выполните возведение в степень (-0,8) в 3 степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-0,512 все просто -0.8*(-0.8)*(-0.8)=-0.512
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