Какие тела есть по человеку и миру ?

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Какие тела есть по человеку и миру ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Физическое тело служит приспособлением к существованию в условиях данной планеты и среды обитания.  2. Эфирное тело является носителем и проводником жизненной силы (Праны).  3. Астральное тело.  Область вибраций этого тела убедительно проявляется в энергиях страстей, эмоций, желаний.  4. Ментальное тело  – это тело мыслей, логики и знаний человека в процессе познания Мира.  5. Причинное тело или казуальное (кармическое). Это тело наших поступков, представлений и восприятия, оно выражено в нашем интеллекте.  6. Будхическое тело или интуитивное  – духовное начало или тело сознания (души), которое выражает себя в прозрении человека. 7. Атманическое тело – тело идеалов, божественное начало, искра Божья или тело Духа. 8. Солнечное тело  образуется за счет взаимодействия астрально-ментального поля человека с астрально-ментальным полем Солнечной системы.  9. Галактическое тело  образуется за счет взаимодействия астрально-ментального поля человека с астрально-ментальным полем Галактики. Восьмое и девятое тело имеют высшую структуру тонких тел и полей человека.

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