Какие тела есть по человеку и миру ?

Гость: Гость:

1. Физическое тело служит приспособлением к существованию в условиях данной планеты и среды обитания. 2. Эфирное тело является носителем и проводником жизненной силы (Праны). 3. Астральное тело. Область вибраций этого тела убедительно проявляется в энергиях страстей, эмоций, желаний. 4. Ментальное тело – это тело мыслей, логики и знаний человека в процессе познания Мира. 5. Причинное тело или казуальное (кармическое). Это тело наших поступков, представлений и восприятия, оно выражено в нашем интеллекте. 6. Будхическое тело или интуитивное – духовное начало или тело сознания (души), которое выражает себя в прозрении человека. 7. Атманическое тело – тело идеалов, божественное начало, искра Божья или тело Духа. 8. Солнечное тело образуется за счет взаимодействия астрально-ментального поля человека с астрально-ментальным полем Солнечной системы. 9. Галактическое тело образуется за счет взаимодействия астрально-ментального поля человека с астрально-ментальным полем Галактики. Восьмое и девятое тело имеют высшую структуру тонких тел и полей человека.