1920год относится к какому веку?

Математика
1920год относится к какому веку?
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Автор: Гость
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Гость:
К 20му ХХ век этоже легко)
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