В двух сосудах находятся этилен и ацетилен. с помощью какого реактива можно разли??ить эти газы? а) бромной воды б) раствора перманганата калия в) аммиачного раствора оксида серебра г) водорода

Химия

В двух сосудах находятся этилен и ацетилен. с помощью какого реактива можно разли??ить эти газы? а) бромной воды б) раствора перманганата калия в) аммиачного раствора оксида серебра г) водорода

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