В двух сосудах находятся этилен и ацетилен. с помощью какого реактива можно разли??ить эти газы? а) бромной воды б) раствора перманганата калия в) аммиачного раствора оксида серебра г) водорода
Химия
В двух сосудах находятся этилен и ацетилен. с помощью какого реактива можно разли??ить эти газы? а) бромной воды б) раствора перманганата калия в) аммиачного раствора оксида серебра г) водорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) бромной воды (этилен будет её обесцвечивать)
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